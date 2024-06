POCO C65 Smartphone 8+256GB, 6.74”Display, MediaTek Helio G85 Up to 2.0GHz, 50MP Dual Camera, 5000mAh, 18W, Blu (Light Blue)

162,15€

Descrizione Prodotto

Processore MediaTek Helio G85 | Display da 6.74″

Processore MediaTek Helio G85

Display immersivo da 6.74″ per un’esperienza cinematografica

Tripla camera AI 50MP

Esperienza immersiva

POCO C65 dispone di un display HD+ da 6.74″, sia per giocare che per guardare un film, lo schermo grande ti permette una visione precisa e immersiva. Senza dimenticare la protezione degli occhi (pro-grade eye protection) che rende confortevole e sicura la visualizzazione

Tripla camera 50MP per tutti i momenti di giornata

Modalità 50MP, modalità Notte, inoltre il supporto dei 10 filtri filmCamera e filmFrame.

La camera principale da 50MP offre un sensore più largo con tecnologia pixel binning 4-in-1 per aumentare la sensibilità alla luce

Fluido come mai prima

Il processore octa-core MediaTek Helio G85 fornisce performance perfettamente bilanciate e brilla rispetto ai prodotti simili, poichè la GPU da gaming Mali-G52 offre un’esperienza entertainment superiore

Memoria espandibile

POCO C65 supporta fino a 1TB di storage espandibile, sufficiente per tutti i tuoi video, foto, musica e app preferite

Fino a 16GB di memoria RAM con 8GB espandibili

POCO C65 offre fino a 16GB RAM con 8GB RAM estesi, abbastanza per un’esperienza ancora più potente e completa

Batteria assicurata per un giorno intero

Ha l’uscita ultra veloce USB Type-C, supporta 18W PD fast charging e la batteria da 5.000mAh ti permette di non dover pensare mai all’autonomia del tuo smartphone

Elegante da ogni punto di vista

Stile e particolarità alla base di un design elegante. Un grip resistente, con un retro curvo comodo e piacevole. POCO C65 è disponibile in più colori per incontrare il tuo stile

Altre caratteristiche

Il sensore delle impronte digitali laterale è semplice e veloce e offre uno sblocco più efficiente Jack per le cuffie da 3.5mm

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Lingua ‏ : ‎ Tedesco

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 18 x 9 x 5 cm; 400 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 20 novembre 2023

Produttore ‏ : ‎ Xiaomi

ASIN ‏ : ‎ B0CJ9RHQ4T

Numero modello articolo ‏ : ‎ MZB0FKHEU

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

