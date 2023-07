pochi istanti dopo accade l’incredibile

Dopo essere stata attaccata da un serpente a sonagli, la cagnolina incinta viene salvata appena in tempo prima di partorire.

Cosa farebbe una mamma per i propri cuccioli? L’impresa di una coraggiosa cagnolina incinta e di appena un anno, è diventata virale dopo che l’associazione Arizona Humane Society (AHS) l’ha tratta in salvo. Sfortunatamente ha avuto in un incontro piuttosto brutale con un serpente a sonagli, una tra le specie più aggressive.

Una vera forte di forza l’ha dimostrata Molly, che dopo una terribile avventura, si sta riprendendo insieme ai suoi cuccioli. La cucciola randagia è stata accolta da una clinica locale che si occupa dei casi di emergenza, dopo che qualcuno l’ha trovata molto gravida e appena sopravvissuta ad un attacco di un serpente a sonagli. L’Arizona Humane Society è quindi corsa in suo soccorso presso la clinica per assistere Molly, alla quale nel frattempo era già stato somministrato l’antiveleno e dato alla luce splendidi cuccioli.

L’associazione ha quindi preso in carico la cagnolina di appena un anno in convalescenza e i suoi cuccioli trasportando la famiglia all’ospedale traumatologico dell’AHS per ulteriori cure. Durante il viaggio verso l’ospedale, Molly ha dato il benvenuto ad altri due cuccioli, ma la neomamma non aveva ancora finito. Molly e i suoi cinque cuccioli, sono stati sottoposti ad esami medici dopo l’arrivo in ospedale e poi sono stati sistemati in un’apposita stanza dove la cagnolina ha dato alla luce altri due cuccioli. La famiglia di otto persone è sopravvissuta ad un’avventura traumatica incredibile e Molly ha dimostrato una forza senza paragoni.

Molly e i suoi cuccioli godono di ottima salute e passano il tempo in compagnia di altre neomamme presenti nello stesso stabilimento. L’Arizona Humane Society sta, difatti, accudendo altre due cagnoline e il trio insieme compone una cucciolata di 22 cagnolini. Presto per tutti sarà il momento di trovare una casa per sempre.