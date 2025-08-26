PNY GeForce RTX 5070Ti 16GB ARGB OC – Scheda Grafica Potente

🔥 Offerta Amazon
PNY Scheda Grafica GeForce RTX™ 5070Ti 16GB ARGB OC DLSS 4 Tripla Ventola
Scopri la PNY Scheda Grafica GeForce RTX™ 5070 Ti 16GB ARGB OC
Preparati a portare le tue esperienze di gioco a un livello superiore con la PNY GeForce RTX™ 5070 Ti. Questa scheda grafica è progettata per affrontare anche i titoli più esigenti, garantendo prestazioni incredibili e un’esperienza di gioco fluida.
Grazie al potere del DLSS 4 di NVIDIA e all’architettura Blackwell ultra-efficiente, questa scheda offre una frequenza di clock del core di 2295 MHz e una frequenza di boost che raggiunge i 2640 MHz. Anche le simulazioni di ray-tracing diventano un gioco da ragazzi, dando vita a paesaggi e scene di gioco straordinarie e realistiche.
La PNY GeForce RTX™ 5070 Ti è equipaggiata con 16 GB di memoria GDDR7, 8960 core di elaborazione CUDA e una larghezza di banda della memoria fino a 896 GB/sec, assicurandoti tutto lo spazio necessario per un realismo visivo sbalorditivo.
Vantaggi pratici:
- Compatibilità con PCI Express 5.0, per una facile integrazione in una vasta gamma di sistemi.
- Uscite DisplayPort e HDMI, che offrono massima connettività per i tuoi dispositivi.
Inoltre, il software VelocityX ti consente di avere il pieno controllo della tua scheda grafica, massimizzando le sue prestazioni e personalizzando l’illuminazione RGB secondo i tuoi gusti.
Non perdere l’occasione di elevare la tua configurazione di gioco. Scegli la PNY GeForce RTX™ 5070 Ti e inizia a vivere un’esperienza senza precedenti!
