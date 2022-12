PNRR, Unimpresa: raggiungimento obiettivi dà fiducia al Paese

– Il raggiungimento dei 55 obiettivi del PNRR oltre ad assicurare il pagamento della terza rata da 19 miliardi di euro “rappresentano un elemento fondamentale per la prospettiva di rilancio economico che dà enorme fiducia a tutto il nostro Paese”. Lo dichiara il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara.

“Questo traguardo – dice – cancella quel fastidioso storytelling proposto da quanti con il cambio di governo avevano prospettato una situazione drammatica soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra Roma e Bruxelles con l’Unione europea che avrebbe messo veti e paletti all’azione del nuovo esecutivo. Così non è stato ed è un bene per tutti”.