Pnakqil 2 Pezzi Pellicola Protettiva Vetro Temperato per Realme 8/8 Pro 4G, 2 Pezzi HD Protettiva, Durezza 9H Anti-Graffio AntiImpronte Senza Bolle Prottetiva Vetro Temperato per Realme 8 4G 6.4″

▷Pnakqil 2 Pezzi Pellicola Protettiva Vetro Temperato per Realme 8/8 Pro 4G

▷Il pacchetto include:

2 x Realme 8 Pro 4G Vetro Temperato Pellicola Protettiva

2 x Panno per la pulizia

2 x Adesivi antipolvere

2 x Salviette imbevute di alcol e salviette asciutte

▷Caratteristiche:

▶2 Pezzi Vetro per Realme 8 Pro 4G

2 pezzi di confezione combinata in vetro temperato Realme 8 Pro 4G di alta qualità, abbastanza vetro temperato di ricambio per consentirti di utilizzare il telefono in tutta tranquillità.

▶Durezza 9H

il vetro temperato per Realme 8 Pro 4G con imbracatura 9H, molto più resistente del normale proteggi schermo in plastica PET, può proteggere efficacemente il tuo schermo dai graffi.

▶Doppia protezione

la protezione per schermo in vetro temperato 9H si adatta perfettamente allo schermo del telefono. Le dimensioni precise del taglio laser offrono la massima protezione per l’intera superficie del touchscreen del tuo Realme 8 Pro 4G, resistente ai graffi e allo scoppio. La protezione per lo schermo della fotocamera in vetro protegge efficacemente l’intero obiettivo della fotocamera da cadute, graffi e altri incidenti.

▶Combinazione di funzioni anti-impronta e ad alta definizione

Trattamento di rivestimento oleorepellente al plasma, sensazione di mano liscia, efficace anti-impronta digitale, sensazione anti-grasso, con trasmissione della luce ultraelevata ed effetti a livello ottico, può bloccare e filtrare efficacemente i raggi ultravioletti e Migliora la visibilità dello schermo.

▷Nota:

questa protezione per lo schermo del telefono e la pellicola per obiettivi sono solo per Realme 8 Pro 4G, non per altri modelli.



Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 1 x 1 x 1,27 cm; 10 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 13 settembre 2022Produttore ‏ : ‎ PnakqilASIN ‏ : ‎ B0BF4LY82LNumero modello articolo ‏ : ‎ Realme 8/8 Pro 4GPaese di origine ‏ : ‎ Cina

