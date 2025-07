Pmi sostenibili: vantaggi nell’accesso al credito e costi ridotti

La sostenibilità rappresenta un tema cruciale nel panorama economico attuale, particolarmente per le piccole e medie imprese (PMI). Secondo un’analisi recente dell’EFRAG, le PMI che adottano pratiche e criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) riescono a ottenere finanziamenti bancari a condizioni più favorevoli.

In particolare, le imprese che si allineano a standard di sostenibilità possono beneficiare di una diminuzione dei costi di finanziamento fino a 30 punti base, rispetto a quelle che non adottano tali pratiche. Questa vantaggiosa posizione deriva dal fatto che le PMI sostenibili presentano una probabilità di default inferiore, il che le rende più appetibili per gli istituti di credito.

Il concetto di affidabilità creditizia delle PMI sostenibili si basa su vari elementi, quali la trasparenza della governance, la gestione attiva degli impatti ambientali e sociali, e la responsabilizzazione lungo le catene di fornitura. Queste aziende, impegnate a ridurre le loro emissioni di gas serra e ad adottare fonti energetiche rinnovabili, mostrano generalmente performance operative più robuste e resistenti ai cambiamenti del mercato.

Le PMI che adottano strategie sostenibili tendono a subire minori rischi sistemici e reputazionali, il che contribuisce a una maggiore solidità del loro profilo creditizio. Di conseguenza, queste imprese possono beneficiare di condizioni più vantaggiose per l’accesso al credito, sia in termini di capacità di finanziamento sia riguardo ai costi del capitale, promuovendo così la sostenibilità nelle loro attività.