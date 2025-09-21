PMI italiane su Amazon: boom dell’e-commerce all’estero

Nel 2024, oltre ventimila piccole e medie imprese italiane hanno scelto di vendere i loro prodotti su Amazon, anche a livello internazionale. Il 65% di queste aziende ha effettuato vendite all’estero, generando un fatturato complessivo di 1,2 miliardi di euro, come evidenziato nel rapporto “L’impatto delle Piccole e Medie Imprese italiane che vendono su Amazon”.

Circa il 45% delle PMI italiane su Amazon proviene da aree rurali o a bassa densità di popolazione. Tra queste, seimila hanno registrato vendite all’estero per un valore di 500 milioni di euro. Le regioni italiane con il valore più alto delle vendite estere sono Lombardia, Campania, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna. I mercati esteri principali includono Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito e Spagna.

La vetrina “Made in Italy” di Amazon, attiva dal 2015, supporta circa 5500 aziende italiane in vendite in undici paesi. Dal 2019, l’Agenzia ICE promuove questa iniziativa attraverso attività di marketing e formazione per le imprese che vendono su Amazon. Finora, questo accordo ha coinvolto 2800 PMI.

L’investimento pubblico di 11,5 milioni di euro destinato alla vetrina “Made in Italy” ha generato un fatturato superiore a 650 milioni di euro in dieci anni, secondo quanto dichiarato dal vicedirettore generale del Ministero degli Esteri.

In Lombardia si registra il valore più alto delle esportazioni su Amazon, con 345 milioni di euro e 3400 PMI, seguita dalla Campania con 170 milioni e 3100 PMI, e dal Lazio con 115 milioni e 1800 PMI. Amazon ha investito oltre 25 miliardi di euro in Italia dal suo ingresso nel 2010, creando di 19.000 posti di lavoro diretti e circa 50.000 posti di lavoro indiretti.