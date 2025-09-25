PMI italiane e il ruolo dell’Opportunity Manager per crescere

Le piccole e medie imprese (PMI) italiane stanno affrontando un significativo divario competitivo rispetto ad altre aziende europee. Questo divario è attribuibile a una serie di fattori, tra cui la mancanza di competenze interne, una scarsa organizzazione strategica e l’assenza di una pianificazione chiara per lo sviluppo del business. Queste sfide si manifestano in aree cruciali come la produttività, l’innovazione digitale e l’accesso alle risorse.

Nel contesto attuale, le PMI italiane hanno subito sfide economiche più severe rispetto a quelle europee. Il tasso di default delle imprese italiane ha raggiunto il 2,53%, con previsioni di un ulteriore incremento. Inoltre, la crescita economica italiana è stata inferiore alla media dell’area euro, influenzata da un uso inefficiente dei fondi europei.

Le opportunità derivanti dai fondi europei e dalla transizione tecnologica sono maggiormente accessibili a chi adotta un coordinamento organico e possiede competenze integrate, mentre chi naviga in modo frammentario tende a rimanere svantaggiato. In questo contesto, emerge la figura dell’Opportunity Manager, un professionista che si propone di connettere risorse interne e opportunità esterne, gestendo progetti in modo coerente.

Questa nuova figura mira a colmare un vuoto nel panorama manageriale italiano. L’Opportunity Manager non è un semplice consulente, ma un regista della crescita aziendale che coordina diversi aspetti, dalla finanza all’innovazione. Secondo Nadia Maselli e Riccardo Falezza, co-fondatori di Find Facility Net, questo approccio olistico permette di analizzare l’azienda, definire obiettivi chiari e seguire l’implementazione dei progetti, garantendo misurabilità e trasparenza. Con oltre il 90% delle imprese italiane che hanno meno di 10 dipendenti, la figura dell’Opportunity Manager si presenta come un indispensabile ponte per affrontare le sfide e promuovere la crescita.