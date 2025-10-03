PMI in Italia: le novità sulla sicurezza sul lavoro 2025

Nel 2025, le piccole e medie imprese (PMI) dovranno affrontare significativi cambiamenti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con un focus sulla formazione e una maggiore flessibilità nella sorveglianza sanitaria. La nuova normativa offre un’opportunità per trasformare gli obblighi in occasioni di crescita e prevenzione.

Le PMI saranno obbligate a conformarsi alla Legge che modifica il Testo Unico sulla Sicurezza, richiedendo un adeguamento rapido. La formazione, ora considerata uno strumento strategico, non sarà più un mero adempimento burocratico. Un dipendente formato risulta più sicuro e produttivo, e le PMI che investono in formazione possono godere di benefici come una riduzione degli infortuni e una migliore reputazione aziendale. Le agenzie formative, rinominate “soggetti formatori”, saranno più controllate e riconoscibili. Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede distinzioni tra formazione generale e specifica, con una durata variabile in base al rischio.

In materia di sorveglianza sanitaria, modifiche consentono visite mediche preassuntive e rendono quelle post-assenze facoltative. Si è introdotta una maggiore responsabilità per i datori di lavoro nel garantire la salute dei lavoratori. Per quanto riguarda l’uso dei locali sotterranei, è necessario rispettare specifiche condizioni di sicurezza, con obbligo di comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il Piano di Emergenza Interno diventa obbligatorio per le aziende con più di 10 dipendenti e deve contenere informazioni sui percorsi di evacuazione e misure per persone vulnerabili. Infine, è attesa una nuova normativa riguardante gli ambienti confinati, che dovrà tener conto della sicurezza anche per studenti e tirocinanti.