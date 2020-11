Si è chiuso oggi a Milano il digital tour di ‘Imprese Vincenti 2020’, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane, spesso poco note ma fondamentali per la vitalità del sistema produttivo, capaci di esprimere esempi di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy, motore di filiere e distretti produttivi. L’evento di chiusura – pensato come tavola rotonda in cui imprenditori, banche e opinion leader hanno tracciato un bilancio dell’esperienza di Imprese Vincenti e della situazione del contesto produttivo italiano – ha visto collegate le 144 imprese vincenti 2020 che in oltre due mesi hanno partecipato alle varie tappe del digital tour che, in 12 tappe complessive, ha percorso tutta la Penisola fermandosi virtualmente a Milano, Firenze, Torino, Napoli, Padova, Brescia, Bari, Bologna, Bergamo, Roma e Cuneo, oltre a dedicare una tappa alle imprese del Terzo settore.

