PMI e cybersicurezza: le nuove guide di ACN per proteggersi

Negli ultimi anni, la cybersicurezza è diventata una priorità per le aziende, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), che sono sempre più vulnerabili agli attacchi informatici. Per supportare queste realtà, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha recentemente lanciato una serie di guide pratiche.

Queste pubblicazioni sono il risultato della campagna “Accendiamo la cybersicurezza. Proteggiamo le nostre imprese”, finalizzata a fornire strumenti utili per affrontare le minacce digitali, che comprendono attacchi di ransomware e phishing. Le guide sono rivolte sia ai manager che ai professionisti IT e offrono suggerimenti su diversi aspetti della sicurezza informatica.

Tra le principali raccomandazioni, si sottolinea l’importanza di integrare la sicurezza digitale nella strategia aziendale e di formare continuamente i dipendenti. Altri punti chiave includono la gestione degli incidenti, l’adozione dell’autenticazione a più fattori (MFA), la crittografia dei dati e l’implementazione di backup sicuri. Si evidenzia anche la necessità di limitare i privilegi degli utenti e di considerare un approccio Zero Trust per garantire una protezione efficace.

La campagna, iniziata nel luglio 2024, è stata realizzata in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ha raggiunto oltre 113 milioni di telespettatori e ha generato quasi un milione di visualizzazioni sui social media. Con queste iniziative, l’ACN mira a rafforzare la resilienza digitale delle PMI in conformità con le nuove normative come la direttiva NIS2. Ulteriori dettagli e materiali informativi sono disponibili sul sito ufficiale dell’agenzia.