24 ore fa la pm Angioni ha fatto delle dichiarazioni molto forti a Storie Italiane. Il magistrato ha detto di avere la ‘personale certezza di aver individuato Denise Pipitone‘. Milo Infante ha messo in dubbio questa pista, ma un’inviata del programma di Eleonora Daniele ha fatto sapere che il magrebino di cui parla il conduttore di Ore 14 non c’entrerebbe nulla con questa nuova indagine: “Non c’è nessuna correlazione tra il magrebino di cui parlano Frazzitta e Milo Infante e questa pista della pm Angioni. Sarebbero due cose molto diverse ci dice il magistrato. Questa indagine è nelle mani della Procura di Marsala. Le forze dell’ordine stanno indagando. Il magrebino invece più volte ha cercato di entrare in questa vicenda, ma con dichiarazioni che non hanno portato a nulla. Ma ripetiamo che il magistrato ci ha ribadito oggi che non c’è nessuna correlazione. […] Non è solo l’età, ma ci sono una serie di circostanze che riportano a Denise“.

E proprio la pm Angioni è tornata a ribadire che la ragazza di cui ha parlato ieri potrebbe essere la figlia di Piera Maggio: “Rispetto alle altre segnalazioni che ci sono state, presente aspetti di compatibilità con Denise. Sono in assoluto aspetti in assoluto molto compatibili con la Pipitone. Ho mostrato le foto a degli esperti che esaminano i visi e mi ha confermato che la compatibilità sia della ragazza, che della figlia piccola con Denise è molto alta“.

A #storieitaliane le foto della presunta #DenisePipitone oggi a cui ha fatto riferimento l’ex pm Maria Angioni.

In collegamento da Mazara Del Vallo Maria Grazia Sarrocco GUARDA la diretta su RaiPlay 👉 https://t.co/Vx7OX5giO8@eleonoradaniele #15giugno pic.twitter.com/n3A3QjJ2MJ — Storie Italiane (@storie_italiane) June 15, 2021

“Nuova possibile compatibilità con Denise, è una ragazza che è sposata e ha una figlia” L’ex PM Angioni a #Mattino5 e le piste possibili sul ritrovamento della ragazza pic.twitter.com/CF4orKon1d — Mattino5 (@mattino5) June 15, 2021

L’avvocato Frazzitta risponde alla pm Angioni.

“Io l’unica cosa che continuo ad invitare tutti, dai magistrati ai giornalisti, è ad avere davvero cautela nell’esprimere ogni singola sillaba. Perché questo fa certamente male alle indagini in corso. Non ho ancora ricevuto nulla dalla pm Angioni. Se lei ha inviato le carte alla Procura ha fatto bene. Un magistrato come lei è corretto che mandi tutto ai colleghi e non invii le cose ad un avvocato. Quindi credo che sia un passaggio doveroso da fare. Se mi ha mandato qualcosa su Whatsapp l’ho perso, perché ricevuto migliaia di messaggi e non li vedo tutti”.