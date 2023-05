PlusAcc Supporto da parete per Echo Dot 5° Gen – Supporto per presa elettrica accessori (nero)

PlusAcc Supporto da parete per Echo Dot 5° Gen

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 20 x 17 x 4.5 cm; 73 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 13 marzo 2023Produttore ‏ : ‎ PlusAccASIN ‏ : ‎ B0BXPLWGXNNumero modello articolo ‏ : ‎ nanPaese di origine ‏ : ‎ Cina

Stabile e forte: porta il tuo Echo Dot (5. generazione) lontano dal bancone e a una presa di corrente. Si appende sotto la presa di corrente e nasconde l’Echo Dot (5. generazione) adattatore di alimentazione.

Pratico e ordinato: nascondi il cavo sospeso con la gestione dei cavi integrata. Avvolgi il cavo aggiuntivo e riproduci la musica dal tuo Echo Dot (5. generazione).

Facile installazione: può essere montato in pochi minuti su una presa esistente. Avete bisogno di Alexa in un’altra stanza? Basta collegarlo e il gioco è fatto.

Contenuto della confezione: un supporto per presa. Il prodotto non include il dispositivo Echo Dot.

12,99 €