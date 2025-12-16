Pluribus diventa la serie più vista su Apple TV

La nuova serie di Vince Gilligan, autore di Breaking Bad e Better Call Saul, è ora la più vista di sempre sulla piattaforma Apple TV. Moltissime persone si sono sintonizzate su Apple TV per rendere Pluribus la serie più vista nella storia della piattaforma streaming. Il mistery sci-fi creato da Vince Gilligan è ora lo show più popolare del servizio, anche se il numero totale di visualizzazioni e le ore di visione restano sconosciuti.

L’annuncio è stato fatto con una scena dell’episodio più recente che mostra una Carol impassibile mentre accende dei fuochi d’artificio nel suo quartiere vuoto, accompagnata da un messaggio: “Congratulazioni, Carol”. Pluribus ha scalzato un’altra amatissima serie fantascientifica, Scissione, che aveva superato Ted Lasso all’inizio di quest’anno. La serie racconta di Carol Sturka, un’autrice di romanzi fantascientifici che si ritrova isolata dopo che una mente alveare prende il controllo di tutti tranne una dozzina di persone sul pianeta.

Nel cast figurano anche Karolina Wydra e Carlos-Manuel Vesga. Apple TV ha già rinnovato lo show per una seconda stagione ancora prima del debutto della prima in streaming. Vince Gilligan ha scritto Pluribus solo per Rhea Seehorn, con cui aveva già lavorato in Better Call Saul. Gilligan aveva dichiarato di aver scritto la serie pensando a Rhea Seehorn, che adora e di cui sapeva che sarebbe stata bravissima nel ruolo di protagonista.