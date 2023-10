Plumcake in friggitrice ad aria (semplice, veloce e super soffice)

Il Plumcake in friggitrice ad aria è un dolce da colazione divino, versione rapida del classico Plumcake! Sempre realizzato con un impasto semplice con yogurt, latte, uova, farina, zucchero senza burro , prima versato nel tipico stampo allungato, poi però, il plumcake allo yogurt cuoce direttamente nel cestello della friggitrice ad aria; senza preriscaldare, immediatamente, si forma la cupola in superficie e una volta cotto, risulta super soffice e buonissimo come quello del forno tradizionale! Ma nella metà del tempo! Insomma geniale!

Dopo il successo della Torta di mele in friggitrice ad aria, ho voluto subito realizzare un altro Dolce con questo strumento innovativo, che grazie alla forza dell’aria, cuoce velocemente!

Così, ho riadattato la mia ricetta veloce e super collaudata per questa cottura alternativa. Per la realizzazione potete usare yogurt all’albicocca, bianco o gusto a scelta. Unica attenzione va alla dimensione dello stampo che sia adatto al cestello della friggitrice ad aria che state usando! nel procedimento trovate tutte le indicazioni necessarie !

Seguite tutti i consigli e porterete in tavola un plumcake friggitrice ad aria strepitoso! profumato, dalla consistenza morbidissima, sapore fruttato da acquolina!

il plumcake cotto nella friggitrice ad aria è perfetto per la prima colazione da gustare con un bicchiere di latte, per una merenda pomeridiana con una bella Cioccolata calda, ma anche da trasportare nello zaino dei bambini; quando non si ha molto tempo, ma non si vuole rinunciare ad un dolce fatto in casa genuino!

Ricetta Plumcake in friggitrice ad aria

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 18 minuti 28 minuti

Ingredienti

Quantità per 6 persone – 2 stampi da plumcake 18 x 10 cm oppure mini plumcake (vedi note e consigli) 150 gr di farina ’00

50 gr di fecola di patate

200 gr di yogurt all’albicocca senza pezzi (va bene anche yogurt bianco semplice)* a temperatura ambiente

3 uova grandi

160 gr di zucchero

100 ml di olio di semi di girasole

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

un limone non trattato (da cui ricavare la buccia grattugiata)

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale Consigli sullo stampo da utilizzare per cuocere il plumcake in friggitrice ad aria Tenete conto, che nel castello della friggitrice ad aria classico, di solito, non entra uno stampo più grande di 20 cm; vi consiglio di utilizzare un stampo rettangolare da plumcake da 18 cm x 10 cm circa; io ho utilizzato quelli usa e getta di alluminio (come potete vedere dalla foto) con questo impasto vengono 2 plumcake media grandezza. Oppure potete optare per Mini plumcake cotti negli stampini piccoli 10 – 8 cm con questa base ne vengono fuori 8 mini plumcake . Ricordate sempre che una volta riempito lo stampo dev’esserci sempre 1,5 cm di spazio tra l’impasto e il bordo della teglia.

Procedimento