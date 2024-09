PLUGGERS IN DIRETTA: L’evento live degli artisti di PLUGGERS

L’etichetta discografica Pluggers dà il via alla nuova stagione 2024/2025 con un evento speciale aperto al pubblico. Si svolgerà lunedì 7 ottobre presso il District 272 Club di Milano, dove si esibiranno tutti gli artisti della label per presentare in anteprima i loro nuovi progetti, offrendo anticipazioni di brani dal vivo.

Il evento, intitolato “SIETE PLUGGERS”, rappresenta il lancio della nuova stagione di questa etichetta innovativa, considerata una major indipendente. Durante la serata, il pubblico avrà l’opportunità di vivere in modo esclusivo momenti unici, tra cui spoiler, errori, annunci e un vero e proprio show dal vivo di tutti gli artisti coinvolti.

La lineup della serata prevede il coinvolgimento di diversi artisti, tra cui MASSIMO, PERICOLOSISSIMI, MAKI, FUCK, POP, 5070, DON, SAIDANNA e VULKANAGA. Ognuno di questi artisti porterà sul palco il proprio stile e la propria musica, creando un’atmosfera di festa e scoperta musicale.

L’evento avrà luogo presso il District 272 Club, situato in via Padova, 272, Milano, e inizierà alle 21.00 per poi concludersi mezzanotte. I fan e gli appassionati di musica sono invitati a partecipare e a vivere un’esperienza unica nel suo genere, che offrirà non solo la possibilità di ascoltare nuove canzoni, ma anche di scoprire il dietro le quinte della creazione musicale degli artisti.

Questo lancio segna un momento significativo per Pluggers, che continua a rinforzare la propria presenza nel panorama musicale, proponendo talenti emergenti e innovativi. L’evento “SIETE PLUGGERS” non è solo un’opportunità per ascoltare nuova musica, ma anche per interagire con gli artisti e comprendere meglio il loro processo creativo.

In sintesi, l’evento promette di essere un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti, con performance live e la presentazione di brani in anteprima. Non perdere l’occasione di far parte di questa serata unica e di scoprire cosa ha in serbo la nuova stagione dell’etichetta Pluggers.