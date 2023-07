plplaaobo Candela Di Vetro, Barattolo Di Candela in Vetro Portatile Con Decorazione Per La Casa Di Candele Profumate Per Aromaterapia Vasi Di Vetro Per Regali E Decorazione Domestica

Descrizione prodotto

Look sofisticato

Candela in vaso dal design accattivante e dall’aspetto complessivamente bello e sofisticato, utilizzabile come decorazione da tavolo. Purificate l’aria e raccogliete il calore e il comfort che appartengono alla casa.

Portatile

Leggere e di dimensioni ridotte, queste candele in barattolo sono facili da riporre e trasportare, consentendo di godere del profumo delle candele ovunque si vada.

Il dono del romanticismo

Queste candele possono essere utilizzate come regalo o decorazione per compleanni, feste, matrimoni, San Valentino, anniversari, festa della mamma, Natale, ecc.

Fragranza leggera, senza asprezza

Il fresco profumo di una candela profumata riempie la casa di fragranza e regala un piacere diverso con la sua fragranza unica. Il profumo della candela allevia lo stress e fa addormentare.

Nota:

1. Si prega di consentire un errore di 0-2 cm dovuto alla misurazione manuale. Grazie per la tua comprensione.

2. I monitor non sono calibrati allo stesso modo, il colore dell’articolo visualizzato nelle foto potrebbe essere leggermente diverso dall’oggetto reale. Per favore, prendi quello vero come standard.

3.Ambito di applicazione: per compleanni, decorazioni per la casa, vacanze, matrimoni, San Valentino, anniversari, festa della mamma, Natale e altre situazioni.

Specifica: Tipo di oggetto: candela Materiale: vetro Peso: ca. 130 g/4,6 once Dimensioni del prodotto: ca. 6,3 x 5,2 cm/2,5 x 2,1 pollici Elenco dei pacchetti: 1 candela di vetro +1 striscia di carta

Produttore ‏ : ‎ plplaaobo

ASIN ‏ : ‎ B0B4P9X843

Numero modello articolo ‏ : ‎ plplaaobonaixkhpb67

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Portatile: Le candele in scatola sono leggere nel peso e piccole nel volume, facile da riporre e trasportare, così puoi goderti la fragranza delle candele sempre e ovunque.

Aspetto Raffinato: Le candele in lattina dal design accattivante sono belle e squisite nel loro insieme e possono essere utilizzate come decorazioni per la scrivania. Può migliorare il vostro spazio e creare un’atmosfera piacevole.

Regali Romantici: Le candele possono essere utilizzato per regali o decorazioni per compleanni, vacanze, matrimoni, San Valentino, anniversari, festa della mamma, Natale, ecc.

Lenitivo: Le candele profumate rendono la tua casa piena di profumo e portano alle persone una felicità diversa con una fragranza unica. Il profumo delle candele può alleviare lo stress e farti dormire a tuo agio

14,59 €