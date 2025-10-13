19.5 C
Plenitude lancia Fibra: connessione ultraveloce in Italia

Da StraNotizie
Plenitude ha ampliato la sua offerta per i clienti residenziali introducendo il servizio Fibra. Questa nuova proposta, nota come Plenitude Fibra, si basa sulla tecnologia FTTH e permette di navigare con velocità fino a 2,5 Gb/s in download e 1 Gb/s in upload. Il servizio sarà inizialmente disponibile nelle aree coperte dall’attuale partner tecnologico e verrà esteso progressivamente in tutto il paese. I dettagli sull’offerta possono essere reperiti presso i Plenitude Store, sul sito web e contattando il servizio clienti.

Per promuovere questa novità, Plenitude avvierà una campagna multimediale in Italia, in cui connessione ed energia si integrano per semplificare la vita quotidiana degli utenti.

Vincenzo Viganò, responsabile del mercato retail di Plenitude, ha affermato che in un mercato energetico in continua evoluzione, l’obiettivo non è solo fornire servizi energetici, ma anche costruire relazioni di valore con i clienti. Questa logica spinge l’azienda a posizionarsi come un interlocutore a 360 gradi, offrendo soluzioni integrate. Il servizio Plenitude Fibra rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, permettendo di unire energia e tecnologia in un contesto connesso ed efficiente.

