Plenitude è main sponsor de La Vuelta 24

– Per il terzo anno consecutivo, Plenitude, Società Benefit controllata da Eni, sarà lo sponsor principale de La Vuelta 24, una delle gare di ciclismo più importanti al mondo. Inoltre, quest’anno l’azienda è Energy Partner in quanto garantirà la ricarica dei veicoli elettrici che accompagneranno i corridori de La Vuelta 24. Giunta alla sua 79esima edizione, La Vuelta comprenderà 21 tappe lungo un percorso di 3.265 chilometri, tra Spagna e Portogallo, che partirà il 17 agosto da Lisbona per concludersi a Madrid l’8 settembre.

Ancora una volta Plenitude sarà lo sponsor della “Maglia Bianca” assegnata al miglior giovane ciclista di ogni tappa. Dalla sua prima comparsa nella Vuelta, nel 2019, la Maglia Bianca è stata indossata da alcuni tra i migliori ciclisti, come ad esempio, lo sloveno Tadej Pogacar o lo spagnolo Enric Mas. Questa maglia, che delinea una nuova tappa nella carriera delle future stelle del ciclismo, conferma anche l’attenzione di Plenitude nei confronti delle nuove generazioni. La società, inoltre, condivide con La Vuelta 24 e la “Maglia Bianca” valori fondamentali nello sport come l’impegno, la costanza e la passione.

Inoltre, per il terzo anno consecutivo Óscar Freire sarà l’ambasciatore di Plenitude durante La Vuelta 24. La società offrirà a tutti i fan l’opportunità unica di incontrare la leggenda del ciclismo spagnolo ad ogni tappa. Infine, per l’edizione 2024, Plenitude sponsorizzerà anche le targhe delle biciclette dei corridori che verranno messe in palio in un concorso dedicato ai tifosi. Al termine di ogni tappa, infatti, i follower dell’account X ufficiale de La Vuelta potranno partecipare all’estrazione della targa autografata dal vincitore di giornata.

La partnership tra Plenitude e La Vuelta quest’anno non si ferma solo alla sponsorizzazione, ma va oltre grazie all’iniziativa “Energy for each stage”, un progetto che valorizzerà il patrimonio rurale della Spagna, attraverso eventi che coinvolgeranno le comunità locali.

Plenitude ha selezionato, infatti, cinque villaggi lungo il percorso de La Vuelta 24, in cui verranno realizzati dei cortometraggi che hanno l’obiettivo di captare le immagini della gente presente durante la corsa, mettendo in risalto l’energia sprigionata in ogni tappa dal loro entusiasmo e dalla loro passione. Come in un cinema all’aperto, questi filmati saranno proiettati nei campi sportivi locali, i “frontones”.

Al termine della Vuelta, tutto il materiale audiovisivo raccolto sarà trasformato in un documentario che verrà pubblicato sul sito web dell’azienda e sui relativi canali social ufficiali a dimostrazione del fatto che in ogni angolo del Paese risiede un’energia che attende

di essere scoperta e condivisa con il mondo.