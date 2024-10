📣 PlayStation™ The Concert arriva a Bologna con uno spettacolo dal vivo rivoluzionario e all’avanguardia ✨

🎮 Uno show emozionante con la musica iconica di God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima, la serie Horizon e molto altro!

🎫 Biglietti in vendita dalle ore 16.00 di venerdì 18 ottobre!

https://buff.ly/3A2xybV