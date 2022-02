Sony ha annunciato i titoli che sarà possibile scaricare su PlayStation se si è abbonati a PlayStation Plus, il servizio in abbonamento che offre la possibilità di giocare in multiplayer e, appunto, una selezione di titoli da giocare senza costi aggiuntivi. Per PlayStation 5 ci sarà



Ghostrunner

, action in prima persona edito da 505 Games. Per PS4, invece, tre titoli: Team Sonic Racing di SEGA, un titolo di corse ispirato a Mario Kart che vede competere i personaggi della serie del porcospino blu; la modalità online del gioco Sucker Punch Ghost of Tsushima Legends, e infine



Ark Survival Evolved

. Tutti e tre i giochi possono essere riprodotti in retro compatibilità su PS5, e saranno disponibili dal primo marzo al 5 aprile. Il 15 marzo, invece, arriverà gratis per gli abbonati a PS Plus



Grand Theft Auto Online

, modalità in Rete di GTAV. Nello stesso giorno il gioco uscirà in versione next gen su PS5 e Xbox Series X|S. La versione multigiocatore del blockbuster di Rockstar Games sarà giocabile gratuitamente senza gioco principale per i prossimi tre mesi.