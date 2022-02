Sony ha pubblicato un nuovo video che illustra sette giochi indie per PS5, PS4 e PS VR. Non solo annunci, ma anche approfondimenti su titoli già svelati ma in dirittura d’arrivo: si inizia da Moss: Book II, seguito dell’acclamato gioco in realtà virtuale nel quale si deve aiutare un topolino a trovare la strada di casa. Le tartarughe ninja tornano in Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge



, picchiaduro 2D nel quale scopriamo che potremo controllare anche il maestro Splinter. Salt and Sacrifice è un soulslike in due dimensioni che arriverà su PS5 e PS4 il 10 maggio, e nel trailer viene confermato anche che Hello Neighbor 2 arriverà anche su PlayStation oltre che su PC e Xbox come era stato annunciato un precedenza. Viene mostrato per la prima volta Samurai Gunn 2, gioco d’azione a base di sparatorie e schivate. Animal Well uscirà per PS5, e si tratta di un gioco di labirinti in pixel art. Infine è stato mostrato Post Void, sparatutto in prima persona dallo stile grafico insolito che si rifà ai grandi classici del genere.