18 C
Roma
giovedì – 2 Ottobre 2025
Offerte

PlayStation 5 Slim + NBA 2K26: Offerta Imperdibile!

Da StraNotizie
PlayStation 5 Slim + NBA 2K26: Offerta Imperdibile!

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €549.99 – €499.99

⭐ Valutazione: 5 / 5

Playstation 5 Console Slim + NBA 2K26 Game

Scopri il bundle PlayStation 5 Console Slim + NBA 2K26

Entra nel mondo del basket con il fantastico bundle PS5 che include la PlayStation 5 Console Slim e il titolo imperdibile NBA 2K26. Questa offerta ti permette di vivere un’esperienza di gioco unica, grazie a innovazioni all’avanguardia.

Grafica e Velocità senza Rivali

Grazie alla potenza del SSD della PS5, i tempi di caricamento sono ultra rapidi, permettendoti di immergerti immediatamente nell’azione. La qualità grafica 4K HDR* e il feedback tattile del controller DualSense rendono ogni partita ancora più realistica e coinvolgente.

*Nota: la grafica 4K e HDR richiedono un TV o un display compatibile.

Cosa Include il Bundle

  • Console PS5 Slim con 1TB SSD
  • Controller DualSense wireless
  • Codice per il gioco NBA 2K26 Standard Edition
  • Cavi HDMI, AC e USB
  • Gioco pre-installato: ASTRO’s PLAYROOM

Vantaggi Pratici

  • **Modalità di gioco versatili**: Gioca in singolo, in cooperativa o online con fino a 10 giocatori (previa abilitazione di un abbonamento PlayStation Plus).
  • **ProPLAY technology**: Trasforma le riprese reali della NBA in un gameplay incredibilmente realistico per un’immersione totale.

Un’Occasione da Non Perdere!

Non perdere l’opportunità di aggiungere al tuo salotto la console più desiderata e il gioco di basket più coinvolgente. Acquista ora e inizia a dominare il campo!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

PlayStation 5 Slim + NBA 2K26: Offerta Imperdibile!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €549.99 - €499.99 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Playstation 5 Console Slim +…

DREAME X40 Ultra: Aspirapolvere Robot 12,000Pa, Pulizia Profonda!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €749.00 - €699.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 DREAME X40 Ultra Complete Robot…

Google Pixel 10 Pro XL Unlocked 256GB + Cover Pixelsnap Black

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,351.98 - €1,149.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Google Pixel 10 Pro XL…

ECOVACS DEEBOT T50 MAX PRO: Aspirapolvere Robotica 18.500Pa

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €699.00 - €549.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 ECOVACS DEEBOT T50 MAX PRO…

Echo Show 5: Smart Display & Orologio con Suono Chiaro – Blu

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €109.99 - €59.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Echo Show 5 (Newest gen)…

Articolo precedente
Autista Patente CQC/CE Ricerca a Milano con Ottime Condizioni di Lavoro
Articolo successivo
Gaza: Informativa in Diretta del Ministro Tajani in Aula
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.