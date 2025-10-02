PlayStation 5 Slim + NBA 2K26: Offerta Imperdibile!

🔥 Offerta Amazon
Playstation 5 Console Slim + NBA 2K26 Game
Scopri il bundle PlayStation 5 Console Slim + NBA 2K26
Entra nel mondo del basket con il fantastico bundle PS5 che include la PlayStation 5 Console Slim e il titolo imperdibile NBA 2K26. Questa offerta ti permette di vivere un’esperienza di gioco unica, grazie a innovazioni all’avanguardia.
Grafica e Velocità senza Rivali
Grazie alla potenza del SSD della PS5, i tempi di caricamento sono ultra rapidi, permettendoti di immergerti immediatamente nell’azione. La qualità grafica 4K HDR* e il feedback tattile del controller DualSense rendono ogni partita ancora più realistica e coinvolgente.
*Nota: la grafica 4K e HDR richiedono un TV o un display compatibile.
Cosa Include il Bundle
- Console PS5 Slim con 1TB SSD
- Controller DualSense wireless
- Codice per il gioco NBA 2K26 Standard Edition
- Cavi HDMI, AC e USB
- Gioco pre-installato: ASTRO’s PLAYROOM
Vantaggi Pratici
- **Modalità di gioco versatili**: Gioca in singolo, in cooperativa o online con fino a 10 giocatori (previa abilitazione di un abbonamento PlayStation Plus).
- **ProPLAY technology**: Trasforma le riprese reali della NBA in un gameplay incredibilmente realistico per un’immersione totale.
Un’Occasione da Non Perdere!
Non perdere l’opportunità di aggiungere al tuo salotto la console più desiderata e il gioco di basket più coinvolgente. Acquista ora e inizia a dominare il campo!
