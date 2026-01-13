PlayStation 4 nel 2026

La console Sony PlayStation 4 è ancora oggi utilizzata da milioni di persone in tutto il mondo, nonostante la disponibilità della nuova console PS5. La PS4 non smetterà di funzionare nel 2026, quindi gli utenti potranno continuare a utilizzarla senza problemi.

Sono pochi i giochi PS4 in uscita nel 2026, tra cui Yakuza 3 Kiwami e Dark Tide il 12 febbraio, nonché gli sportivi a cadenza annuale come NBA 2K e FC. Probabilmente anche il Call of Duty del 2026 uscirà su PS4, oltre a giochi indie, giochi AA e riedizioni e remake che potrebbero arrivare nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda PlayStation Plus, Sony ha annunciato che gradualmente smetterà di aggiungere giochi PS4 alla lineup Essential per concentrarsi sui giochi PS5, ma a gennaio poco è cambiato rispetto ai mesi scorsi. Dunque, con ogni probabilità, il passaggio sarà estremamente graduale.

PlayStation Store e PlayStation Network continueranno a funzionare e gli utenti potranno acquistare giochi e giocare online con i vecchi titoli già esistenti. Tuttavia, da metà anno, Sony interromperà il supporto ad alcune funzioni come il Feed Attività, il che significa che eventuali giochi in uscita nella seconda metà del 2026 non supporteranno tutte le funzioni del PSN.

Gli utenti potranno comunque continuare a giocare ai giochi single player che non richiedono una connessione alla rete o un abbonamento PlayStation Plus. Dunque, anche se PS4 è arrivata alla fine del suo ciclo vitale, gli utenti potranno continuare ad usarla come hanno fatto fino ad oggi, anche se ci saranno ben pochi titoli nuovi in uscita.