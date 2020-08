PADOVA – Anche il secondo pass per le semifinali playoff di Serie B arriva dopo i tempi supplementari. Cittadella e Frosinone imitano Chievo ed Empoli ma stavolta non è la meglio classificata a spuntarla: un missile al volo di Camillo Ciano fa impazzire Alessandro Nesta a un minuto dalla fine del recupero del secondo supplementare, regalando ai ciociari la sfida con il Pordenone. Per i veneti, che lo scorso anno vennero beffati a un passo dalla Serie A nella finale con il Verona, un’altra delusione difficile da digerire.

La partita

Pronti-via e il Cittadella è già avanti, con Diaw che dal dischetto porta avanti i suoi trasformando un penalty arrivato per un fallo su Rosafio. Il Frosinone deve gettarsi in avanti e cerca invano di spaventare Paleari, la partita sembra chiudersi in chiusura di primo tempo con il raddoppio di Diaw, bravo nel nobilitare con il destro al volo un bell’assist di Rosafio. La formazione di Venturato presta però il fianco all’immediata replica del Frosinone, che riapre il discorso con una conclusione di Salvi nel terzo minuto di recupero.





Ad inizio ripresa, un meraviglioso tiro a giro di Dionisi rimette la sfida in parità. I ragazzi di Nesta vanno a caccia del ribaltone, bravo Paleari a dire no a Novakovich. Spazio a Ciano e Beghetto per il finale ma l’incontro si trascina ai supplementari solo grazie a due parate di Bardi in extremis su Ghiringhelli e Branca. La sfida si prolunga e il Frosinone, costretto a rischiare qualcosa per portare a casa la qualificazione, impegna severamente Paleari con Novakovich e Rohden. Quando tutto sembra finito, il gioiello di Ciano: rimessa laterale nel primo minuto di recupero del secondo supplementare, pallone buttato in area a cercare la testa di Ardemagni, la difesa del “Citta” libera ma al limite dell’area c’è appostato Ciano, che spara al volo con il mancino sotto la traversa e dà il via alla festa del Frosinone.

ANDATA SEMIFINALI

Chievo – Spezia 08/08, ore 21

Frosinone – Pordenone 09/08, ore 21

RITORNO SEMIFINALI

Spezia – Chievo 11/08, ore 21

Pordenone – Frosinone 12/08, ore 21

ANDATA FINALE

16/08, ore 21

RITORNO FINALE

20/08, ore 21





