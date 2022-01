I San Francisco 49ers vincono 13-10 sul campo dei Green Bay Packers e volano in finale nella National Football Conference. I californiani realizzano una nuova impresa nei playoff Nfl, conquistando un successo a dir poco rocambolesco a Lambeau Field. Nel gelo e sotto la neve, i 49ers trionfano con un field goal che il kicker Robbie Gould trasforma da 45 yard. I Packers, che avevano chiuso la regular season con il miglior record nella NFC, escono di scena nella serata che può segnare la fine dell’avventura del quarterback Aaron Rodgers in gialloverde. I 49ers aspettano la vincente della sfida tra Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams per conoscere l’avversario nella finale NFC.

Un field goal allo scadere decide anche la sfida che i Cincinnati Bengals vincono 19-16 in casa dei Tennessee Titans, conquistando l’accesso alla finale della American Football Conference. E’ il kicker Evan McPherson a centrare i pali da 52 yard: Bengals avanti, in attesa di Kansas City Chiefs-Buffalo Bills.