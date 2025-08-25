Playoff Champions League: gli spareggi che sorprendono

I playoff della Champions League stanno per determinare gli ultimi posti per la fase finale. Tra il 26 e il 27 agosto si svolgeranno i ritorni delle sette partite di spareggio, dopo che gli andata hanno fornito importanti indicazioni.

Il programma delle partite di ritorno prevede tre incontri martedì 26 agosto: Kairat Almaty contro Celtic alle 18:45, Pafos contro Stella Rossa alle 21:00 e Sturm Graz contro Bodo Glimt, sempre alle 21:00. Mercoledì 27 agosto si svolgeranno quattro match: Qarabag contro Ferencvaros alle 18:45, Benfica contro Fenerbache, Club Brugge contro Rangers e Copenaghen contro Basilea, tutti alle 21:00.

Nelle gare di andata, il Bodo Glimt ha inflitto una pesante sconfitta allo Sturm Graz con un punteggio di 5-0, mettendo in seria difficoltà la squadra austriaca. Il Qarabag e il Club Brugge hanno ottenuto vittorie in trasferta, complicando ulteriormente la situazione per le avversarie. Sorprendente è stato anche il successo del Pafos sul campo della Stella Rossa, nonostante il margine risicato.

Il match tra Fenerbache e Benfica è terminato in parità, così come l’incontro tra Basilea e Copenaghen e tra Celtic e Kairat Almaty, dove è stato raggiunto un 0-0.

Le partite di andata hanno visto i seguenti risultati: Celtic 0-0 Kairat Almaty, Stella Rossa 1-2 Pafos, Bodo Glimt 5-0 Sturm Graz, Ferencvaros 1-3 Qarabag, Fenerbache 0-0 Benfica, Rangers 1-3 Club Brugge, Basilea 1-1 Copenaghen.

Sei dei sette match dei playoff saranno trasmessi in diretta su SkySport e in streaming su NowTV. L’unico incontro in esclusiva su PrimeVideo sarà Fenerbache contro Benfica, mercoledì alle 21:00.