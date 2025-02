Playlist: Omaggio a Roberta Flack

È morta a 88 anni Roberta Flack, famosa cantante e pianista statunitense, icona della musica soul. Tra i suoi brani più celebri si annoverano “The First Time Ever I Saw Your Face” e “Killing Me Softly With His Song”, quest’ultimo reso famoso anche dai Fugees. Negli ultimi anni, a causa della sclerosi laterale amiotrofica, non era più in grado di cantare.

Negli anni Settanta, Flack vinse due Grammy consecutivi e la sua musica conquistò il pubblico anche grazie ai successi cinematografici dei suoi brani. Roberta Flack è ricordata come una musa che ha segnato un’epoca con il suo straordinario talento, e le sue canzoni continuano a risuonare nel cuore di molti. La sua carriera è un testimone di come la musica possa superare il tempo e le avversità.

Per onorare la sua memoria, è stata creata una playlist dedicata alla sua musica, accessibile attraverso il suo sito web e sui social media. Roberta Flack resterà per sempre un simbolo indimenticabile della musica soul.