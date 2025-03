PLAYBOI CARTI conquista la #1 nella classifica degli album UK

Playboi Carti raggiunge il primo posto nella classifica ufficiale del Regno Unito con il suo album MUSIC, segnando il suo debutto al vertice. Il rapper di Atlanta, noto come Jordan Terrell Carter, aveva precedentemente raggiunto buoni risultati con Die Lit e Whole Lotta Red. Anche Steven Wilson debutta al terzo posto con The Overview, eguagliando il suo miglior piazzamento da solista.

Nel settore dei singoli, Alex Warren conquista la vetta della classifica britannica con Ordinary, la sua prima volta al primo posto. Il brano, una ballata chamber-pop ispirata a Hozier e Florence + The Machine, ha totalizzato 5,6 milioni di streaming. Altri brani di Warren come Carry You Home e Burning Down fanno un buon progresso nella classifica. Chappell Roan si posiziona al secondo posto con The Giver, il suo quarto brano in Top 10, mentre la rapper Doechii raggiunge un nuovo picco con Anxiety al numero 3, ottenendo anche la sua prima hit in Top 3.

Sabrina Carpenter vede il suo singolo Busy Woman avanzare al sesto posto, e Playboi Carti ottiene una doppia entrata in Top 10 con EVIL J0RDAN al numero 7 e RATHER LIE (feat. The Weeknd) al numero 10, aumentando a quattro le sue hit in Top 10. Inoltre, TOXIC debutta al numero 21 da MUSIC. Infine, Steven Wilson si afferma come l’album più venduto della settimana nei negozi indipendenti e domina la Official Vinyl Albums Chart.