Play the Games: Sport e Inclusione a Parma dal 27 al 29 Giugno

I Play the Games, alla loro settima edizione, sono un importante evento sportivo nazionale che si svolge in sei tappe in diverse regioni italiane. Coinvolgono circa 1000 atleti, con e senza disabilità intellettive, in discipline come atletica, badminton, bocce, bowling, danza sportiva, equitazione, ginnastica, karate, judo, nuoto, pallavolo, rugby, tennis e tennistavolo. La tappa in provincia di Parma avrà luogo dal 27 al 29 giugno 2025, nelle città di Parma, Busseto, Collecchio e Salsomaggiore, con la partecipazione di circa 1700 volontari, familiari, giudici e tecnici.

La conferenza stampa di presentazione ha visto la partecipazione di figure chiave come il Sindaco di Parma, Michele Guerra, e rappresentanti di vari enti locali e di Special Olympics Italia. Guerra ha sottolineato l’importanza dell’evento per l’inclusione sportiva della città, mentre Giammaria Manghi, Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia Romagna, ha evidenziato il ruolo dello sport nell’accoglienza delle diversità.

L’evento prevede una cerimonia di apertura il 27 giugno, competizioni il 28 e premiazioni il 29. I Play the Games riorganizzano l’approccio ai giochi nazionali, mantenendo aspetti fondamentali come il volontariato e le cerimonie ufficiali. Special Olympics, fondato nel 1968, promuove la piena inclusione delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport. La missione dell’organizzazione è di cambiare la percezione della disabilità, operando attivamente nelle scuole e nelle società sportive.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: sportparma.com