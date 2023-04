Platinette a 3 settimane dall’ictus: finalmente insieme alla sua Kiri

Il bellissimo incontro tra Platinette e la sua dolce Kiri si trasforma in un momento di pura emozione: guarda il video del loro ricongiungimento.

A tre settimane di distanza dall’ictus che ha colpito, lo scorso 14 marzo, il conduttore e personaggio televisivo e radiofonico, Mauro Coruzzi – noto al pubblico anche con lo pseudonimo di Platinette – a seguito delle prime parole pronunciate con emozione negli ultimi giorni, l’artista ha potuto finalmente incontrare la sua amata cagnolina Kiri. Il video del loro ricongiungimento è apparso sul suo profilo Instagram il 5 aprile.

In un momento di assoluta tenerezza insieme alla sua pelosetta, l’artista – tra una carezza e l’altra alla sua Kiri – tenta di imitare le sue espressioni e la sua gratitudine non può che apparire ben visibile sul suo volto.

“La Kiri è la vera medicina“, si legge tra gli affettuosi commenti lasciati dagli utenti, che colgono l’occasione per augurare al conduttore una pronta guarigione con la speranza di rivederlo al più presto in TV, intervenendo di risposta alla commovente pubblicazione in rete.

“Dopo venti giorni”, scrive l’artista – in didascalia – ringraziando il personale della struttura ospedaliera in cui si trova appellandoli come i suoi “angeli custodi“: “oggi ho rivisto la mia Kiri all’esterno“.

“L’amore dei nostri cuccioli“, come rivelano le immagini in movimento in diretta dall’Ospedale Niguarda di Milano, e aggiunge – in conclusione – un’ultima fan dell’artista: non può che rivelarsi fondamentale.

“Il loro affetto e la nostra dedizione ci aiutano nei momenti no“, continua l’utente rivolgendosi al conduttore che ha da sempre dimostrato una grande affezione verso il mondo degli animali. Pertanto l’amore di Kira, e quello del suo caro Poldo – come sostegno in molti – lo “aiuterà nella ripresa“.