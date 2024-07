Platessa gratinata in friggitrice ad aria, un secondo light

Basta davvero poco per nobilitare dei filetti di platessa decongelati. Ecco come si prepara la platessa gratinata in friggitrice ad aria.

La platessa è un pesce che piace a tutti: con il suo gusto delicato, la consistenza tenera e la totale assenza di spine, è perfetta per essere cucinata in tutti i modi e in tutte le occasioni. Per una cena di pesce light potete provare la platessa gratinata in friggitrice ad aria, un piatto che nella sua semplicità metterà tutti d’accordo.

Per cucinare i filetti di platessa gratinata in friggitrice ad aria non dovrete fare altro che procurarvi dei filetti, anche decongelati, e realizzare con pochi ingredienti la copertura croccante. Pangrattato, prezzemolo, aglio e olio renderanno la vostra platessa un piatto estremamente gustoso. Vediamo insieme tutti i passaggi e i dettagli per ottenere una cottura perfetta.

Come preparare la ricetta della platessa gratinata in friggitrice ad aria

Per prima cosa decongelate la platessa se avete optato per questo tipo di prodotto. Tamponate poi i filetti con della carta da cucina e posizionateli direttamente nel cestello della friggitrice ad aria. Preparate la panatura croccante frullando in un piccolo mixer il pane grattugiato, il prezzemolo, l’aglio sbucciato e un pizzico di sale. Unite quindi tanto olio quanto ne occorre a creare un composto umido, simile alla sabbia bagnata, e utilizzatelo per coprire i filetti. Pressate bene in modo da farla aderire. Cuocete i filetti di pesce gratinati light in friggitrice ad aria a 180°C per 10 minuti. Serviteli ben caldi accompagnandoli a piacere con una fetta di limone.

Tra le altre ricette di pesce con la friggitrice ad aria vi consigliamo di provare l’orata alla brace cotta nell’air fryer: rimarrete stupiti dalla sua bontà e dalla delicatezza delle sue carni.

Conservazione

La platessa gratinata si mantiene in frigorifero per un paio di giorni, ben coperta da pellicola. Tenete presente che già dopo poche ore tenderà a perdere la sua croccantezza.