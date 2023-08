Platano sul lungotevere si schianta su auto parcheggiata con conducente all'interno

Un platano sul Lungotevere in Augusta è crollato poco fa per il forte vento schiantandosi su una Mercedes parcheggiata con il conducente all’interno. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Roma San Lorenzo in Lucina, insieme ai vigili del fuoco, agli agenti della Polizia Locale e ai sanitari del 118.

A scongiurare la tragedia il fatto che l’albero, di grandi dimensioni, si sia abbattuto sul lato passeggero, provocando solo qualche dolore al collo all’uomo in auto che ha rifiutato le cure mediche.