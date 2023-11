Platano, l’attacco del suo ex: “Quello che Ida non ha detto”

Dopo la fine della sua storia con Alessandro Vicinanza, Ida Platano è stata contattata dalla redazione di Uomini e Donne, che le ha offerto il trono. L’ex dama ha accettato e adesso è ufficialmente la prima ‘tronista over’ della storia del dating show mariano. Come se non bastasse già questo comeback, presto assisteremo anche al ritorno di Vicinanza alla corte di Maria, che però tornerà semplicemente nel parterre dei cavalieri (e non corteggerà quindi la sua ex compagna). E proprio Alessandro su Di Più Tv ha fatto delle rivelazioni sulla sua storia con Ida.

Ida è la nuova tronista di #UominieDonne… In bocca al lupo per questa nuova avventura! Per vedere il suo video di presentazione CLICCATE QUI https://t.co/pho6StWHn6 pic.twitter.com/xCotOoOreM — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 22, 2023

Alessandro parla della relazione con Ida Platano.

Il cavaliere di Uomini e Donne non ha molto da dire alla sua ex se non un in bocca al lupo: “Il nostro rapporto è andato in crisi perché ho capito che non ero più corrisposto. Cosa mi sento di dirle? Voglio dire solo ‘in bocca al lupo’. Non andrò a corteggiarla e non cercherò di riprendermela. Lei non merita che io lo faccia. Sono un suo ex fidanzato ed è così che voglio essere ricordato“.

L’uomo ha poi rivelato di aver fatto entrare la sua ex nella sua vita a 360° e di averle presentato amici e familiari, proprio perché pensava che la tronista sarebbe stata la donna della sua vita. Ad Alessandro però non è andata giù una cosa, qualcosa che Ida non ha detto. Vicinanza infatti è stato accusato di aver tradito la sua ex fidanzata e i rumor sono circolati per mesi sul web, ma la Platano non è mai intervenuta per smentirli. Il bel campano infatti assicura che la loro rottura è dovuta al sentimento non corrisposto e non a delle corna: “Sono dispiaciuto per quello che non ha detto! Perché proprio lei quelle voci non le ha mai smentite, sa benissimo che non l’ho mai tradita“. In realtà Ida nella puntata di ieri di Uomini e Donne ha smentito di essere stata tradita: “Se è andato con un’altra? No assolutamente“.

Non è mancata nemmeno una frecciatina finale per Ida: “Ha scelto di diventare un personaggio televisivo. Ai sentimenti di un uomo che l’ha amata ha anteposto la carriera“.



