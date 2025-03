Plastificatrice Termica 3 in 1 A4 Amazon Basics con Funzioni di Rifinitura e 10 Pouches Incluse – Nero

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

37,98€ - 26,80€

(as of Mar 19, 2025 01:50:35 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Plastificatrice Funzionalità 3 in 1

Include una funzionalità “tutto in uno” che offre il massimo della produttività, consentendo di rifilare, arrotondare e forare facilmente i documenti.

Funzionamento rapido

Progettata per la velocità, questa plastificatrice non vi ostacolerà. Si riscalda in soli 3 minuti e plastifica alla velocità di 300 mm/min.

Anti-inceppamento e facile

Il pulsante ABS e il doppio rullo prevengono inceppamenti, grinze, pieghe e bolle d’aria, in modo che tutti i vostri documenti risultino impeccabili.

Versatile per l’uso quotidiano

Supporta l’ingresso a gola da 230 mm e le buste da 160 mic (2 x 80 mic) e 250 mic (2 x 125 mic). Ideale per tutti i documenti, carte e lettere.

Plastificatrice A4 3 in 1: plastifica, rifinisce, smussa gli angoli e perfora; include anche 10 pouches per plastificazione A4

Veloce, efficiente e facile da usare; si riscalda in soli 3 minuti e plastifica 300 mm al minuto

Dotata di pulsante anti-inceppamento ABS per far scorrere gli elementi in modo fluido; per ridurre il rischio di inceppamento, inserire prima il bordo sigillato e assicurarsi che i documenti siano perfettamente allineati e non siano storti

Il sistema avanzato a doppio rullo impedisce la formazione di grinze, bolle e pieghe per garantire una plastificazione fluida, veloce e silenziosa

Il design multifunzione supporta pouches da 230 mm (formato busta da lettera) nell’imboccatura, e anche pouches da 160 mic (2 da 80 mic) e da 250 mic (2 da 125 mic); ideale per lettere professionali, documenti legali, biglietti da visita e carta fotografica