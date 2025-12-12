Plastica emergenza globale in Italia

La plastica è una delle principali emergenze ambientali e sanitarie a livello globale. La sua diffusione massiccia, la difficoltà di smaltimento e la frammentazione in micro e nanoplastiche pongono seri rischi non solo per gli ecosistemi, ma anche per la salute umana.

Per affrontare questa sfida, l’APS Laboratorio di Idee Vico Serpe ha organizzato un convegno sul tema, in collaborazione con la Direzione Regionale dei Musei Nazionali della Puglia. L’evento si terrà il 13 dicembre al Castello di Copertino, dalle ore 9:30 alle 12:30, e avrà come obiettivo principale la sensibilizzazione delle nuove generazioni a comportamenti più responsabili e a una maggiore consapevolezza dell’impatto che le nostre scelte quotidiane hanno sulla salute e sull’ambiente.

Il convegno sarà aperto dai saluti dell’architetto Pietro Copani, direttore del Castello di Copertino, e del dottor Vincenzo De Giorgi, sindaco della Città di Copertino. Seguiranno gli interventi del professor Genuario Belmonte, che parlerà della plastica negli ecosistemi e nell’ambiente naturale, della professoressa Angela Dambrosio, che affronterà il tema della sicurezza alimentare e della plastica, del dottor Giulio Trono, che discuterà dell’impatto della plastica sulla salute respiratoria, e della dottoressa Annamaria Moschetti, che parlerà delle implicazioni della plastica sulla salute umana.

L’evento sarà moderato dal dottor Maurizio Vetrugno e sarà cardioprotetto a cura di RNC Medical. Il convegno è accreditato per il riconoscimento di crediti formativi professionali per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Lecce.

La plastica è diventata un tema ambientale molto pressante e di difficile gestione, a causa della sua produzione e dello sviluppo di migliaia di nuovi prodotti in plastica. La vita senza plastica sarebbe oggi irriconoscibile, ma le comodità offerte da questo materiale hanno portato a una cultura dell’usa e getta che rivela il lato oscuro della plastica. Si stima che ogni anno milioni di animali vengono uccisi dalle plastiche e che microplastiche sono state rinvenute in oltre cento specie acquatiche. La soluzione a questo problema sarebbe quindi di impedire che questi rifiuti finiscano in mare, migliorando i sistemi di gestione dei rifiuti e di riciclaggio.