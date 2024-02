Plant dei La Sad dà un bacio a Geolier: la sua reazione è virale

L’idea che ha avuto Amadeus di far annunciare i cantanti dai loro colleghi si è rivelata essere una gran caciara e per questo l’ho amata. Ieri sera ad esempio Geolier è stato chiamato a presentare Plant, Theø e Fiks dei La Sad. Il mondo neomelodico che incontra quello punk come fosse una puntata di Ciao Darwin qualsiasi.

Geolier ha avuto un po’ di problemi con il compito assegnato a partire dalla pronuncia del nome che ha più volte sbagliato (“la séd”), passando per il mancato saluto (Theø aveva le braccia coperte dalla giacca e non ha potuto ricambiare la stretta di mano), fino al bacio sulla guancia.

A darglielo per salutarlo è stato Plant, ma dalla reazione di Geolier sembrerebbe che non abbia granché apprezzato. E giù di meme.

