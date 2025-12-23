Planet Funk: nuovo album BLOOOM

I Planet Funk, uno dei nomi più rappresentativi della scena dance ed elettronica italiana nel mondo, pubblicheranno il loro nuovo album di inediti “BLOOOM” il 16 gennaio. Questo arriva dopo un anno intenso e creativo che ha visto Alex Neri, Marco Baroni, Dan Black e Alex Uhlmann impegnati tra studio, collaborazioni e live in Italia e all’estero.

Il loro percorso musicale ha iniziato esattamente un anno fa con la pubblicazione del singolo “Nights in White Satin”, che è arrivato ai primi posti della classifica radio e ha dato il via ad una stagione ricca di concerti e dj set in Italia e in tutto il mondo. Successivamente hanno pubblicato “I get a rush”, la collaborazione con Alfa e Manu Chao nel remix del loro successo “A me mi piace” e il brano “È Naturale” insieme a Francesca Michielin.

La musica dei Planet Funk si è intrecciata inevitabilmente con la vita, con il ricordo di Sergio Della Monica e Domenico “Gigi” Canu, colonne portanti e anime fondatrici del progetto. La loro visione e il loro spirito creativo continuano a essere una guida costante per la band. “BLOOOM” è una fioritura personale e artistica che prende forza dall’eredità lasciata da Sergio e Gigi per trasformarla in movimento, luce e futuro.

I Planet Funk, nati dal 1999, rappresentano una delle realtà più importanti e influenti del panorama della musica elettronica internazionale. Dalla loro formazione, hanno costruito una carriera fatta di successi discografici, collaborazioni prestigiose e performance iconiche. Il loro debutto con “Non Zero Sumness” nel 2002 è stato un punto di svolta per la band, seguito da collaborazioni con artisti di rilievo anche a livello internazionale e grandi successi live. Negli ultimi anni, hanno continuato a dimostrare una vitalità creativa costante con anniversari, nuovi singoli e concerti in Italia e all’estero.