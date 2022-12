Placebo in concerto in Italia nel 2023: date e biglietti

Placebo in Italia: la data e i biglietti dei concerti della band di Brian Molko nel nostro paese nel 2023.

I Placebo tornano a suonare in Italia non più per un solo concerto, ma per diversi grandi eventi, per presentare il loro nuovo album. Il gruppo – capitanato da Brian Molko – si esibirà in alcuni tra i festival più importanti del nostro Paese per far ascoltare ai fan le nuove canzoni di Never Let Me Go e di tutti i loro lavori più amati. Ecco il prezzo dei biglietti del loro concerti e dove acquistarli.

Concerto

I Placebo in Italia: il tour 2023

Saranno diversi i concerti della band di Brian Molko nell’estate del 2023, all’interno di alcuni dei principali festival rock del nostro Paese. Ecco il calendario completo:

– 11 luglio al Sonic Park Stupinigi di Torino

– 13 luglio al Lucca Summer Festival di Lucca

– 14 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (Bologna)

– 16 luglio al Sonic Park Matera

– 18 luglio all’Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta (Padova)

I biglietti per i concerti possono essere acquistati su TicketOne e nei punti vendita autorizzati alla vendita.

Di seguito, il video di Beautiful James:

Con cinque album piazzati in carriera nella top ten Uk e collaborazioni con leggende della musica quali Robert Smith e David Bowie, i Placebo si sono dimostrati nel corso di tutta la loro storia degli esperti nella descrizione della condizione umana, accendendo i riflettori sulla sofferenza che spesso affligge le nostre vite, nell’indifferenza altrui.

Placebo, l’amicizia tra Brian Molko e David Bowie

La relazione tra i Placebo, Brian Molko e l’iconico Starman, David Bowie, è perfettamente incapsulata nel raro filmato girato nel backstage delle prove di Without You I I’m Nothing prima di uno spettacolo, nel lontano 1999. La clip è stata condivisa dalla band poco dopo la morte del cantante nel 2016 e rimane una visione schietta della toccante amicizia e del tutoraggio che i Placebo hanno condiviso con il Duca Bianco.