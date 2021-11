Placebo in Italia: la data e i biglietti del concerto della band di Brian Molko nel nostro paese nel 2022.

I Placebo tornano a suonare in Italia non più per un solo concerto, ma per due grandi eventi, per presentare il loro nuovo album. Il gruppo – capitanato da Brian Molko – si esibirà anche a Milano in una delle location più importanti della città per far ascoltare ai fan le nuove canzoni di Never Let Me Go. Ecco il prezzo del biglietto del loro concerto e dove acquistarlo.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/chitarra-chitarra-elettrica-stringhe-2472245/

I Placebo in Italia per un concerto nel 2022

I Placebo si esibiranno sul palco del Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano, il 27 ottobre 2022. La band di Brian Molko ha festeggiato, di recente, anche i vent’anni di carriera. Un risultato importante per i membri della band che, nel 2016, hanno pubblicato A Place For Us To Dream che racchiude le canzoni più belle del repertorio musicale, e che ora si appresta a tornare con un nuovo album.

La nuova data di Milano si aggiunge a quella di Mantova, in programma in piazza Sordello il 29 giugno 2022. I biglietti per i concerti possono essere acquistati su TicketOne e nei punti vendita autorizzati alla vendita. Per quanto riguarda Mantova, i tagliandi precedentemente acquistati mantengono la loro validità.

Placebo, l’amicizia tra Brian Molko e David Bowie

La relazione tra i Placebo, Brian Molko e l’iconico Starman, David Bowie, è perfettamente incapsulata nel raro filmato girato nel backstage delle prove di Without You I I’m Nothing prima di uno spettacolo, nel lontano 1999. La clip è stata condivisa dalla band poco dopo la morte del cantante nel 2016 e rimane una visione schietta della toccante amicizia e del tutoraggio che i Placebo hanno condiviso con il Duca Bianco.

