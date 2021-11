Placebo 📢Il duo inglese formato da Brian Molko e Stefan Olsdal annuncia un nuovo show in Italia! ➡️ Dopo la data estiva di Mantova del prossimo anno, la band arriva a Milano per un secondo appuntamento: La nuova data:

👉27 ottobre 2022 Assago (Mi), Mediolanum Forum 📍Biglietti in vendita dalle ore 10.00 di mercoledì 17 novembre. Scopri i dettagli: