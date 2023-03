PKR Set Completo Matrimoniale Lenzuola Raso Rosso Scuro lucido Total Black Sexy Biancheria Letto CASA Angoli Elasticizzati

BELLISSIMO SET COMPLETO MATRIMONIALE IN RASO LUCIDISSIMO Nuovi completi matrimoniali in raso di poliestere. Arredano la vostra stanza da letto e donano una sensuale atmosfera al vostro ambiente intimo. Le lenzuola di raso vi accolgono e il set matrimoniale vi avvolge durante le sere invernali o estive, ideale durante tutto l’anno!. Il completo è confezionato in un elegante astuccio in pvc trasparente. Regalatevi il piacere di un’emozione! IL SET COMPRENDE 1 LENZUOLO SOPRA 240 x 280cm 1 LENZUOLO SOTTO CON ANGOLI ELASTICI 170 x 210 + 24cm di bordo elasticizzato 2 FEDERE A SACCO 50 x 80cm LAVABILE A MANO O IN LAVATRICE A UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40°.

