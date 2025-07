Pjanic sulla Fiorentina: sorpresa per la Champions League?

Il mondo del calcio italiano è in fermento, soprattutto in vista delle importanti sfide in Serie A. In una recente intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista di Roma e Juventus, Miralem Pjanic, ha discusso diversi aspetti della stagione corrente, tra cui la situazione della Juventus e la corsa per il titolo e la qualificazione in Champions League.

Pjanic ha individuato la Fiorentina come una formazione da tenere d’occhio nella lotta per un posto in Europa. Con giocatori di talento come Edin Dzeko, Moise Kean e l’esperto allenatore Vincenzo Pioli, la squadra toscana potrebbe rappresentare una sorpresa significativa.

Rivolgendosi in particolare a Dusan Vlahovic, Pjanic ha espresso il suo sostegno nei confronti dell’attaccante serbo, sottolineando che deve ritrovare la serenità e il feeling con il gol. Vlahovic ha accumulato esperienza nel corso della sua carriera, ma le scelte personali possono talvolta risultare complicate. L’ex giocatore ha evidenziato l’importanza di avere minuti in campo, suggerendo che la mancanza di gioco possa influire negativamente su un calciatore.

Pjanic ha anche voluto condividere la sua opinione sull’esperienza alla Juventus, chiarendo che trovare un club che possa offrire lo stesso valore della squadra torinese non è facile.