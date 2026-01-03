13.8 C
Roma
sabato – 3 Gennaio 2026
Musica

PJ Harvey: nuovo album in lavorazione

Da stranotizie
PJ Harvey: nuovo album in lavorazione

La cantautrice PJ Harvey ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo album e un libro. Ha condiviso sui social media un aggiornamento per il nuovo anno, in cui ha anche pubblicato una playlist di brani che ha trovato di ispirazione e incoraggiamento.

Ha scritto: “Il 2025 ha visto la fine del tour ‘I Inside the Old Year Dying’ in Australia e Giappone a marzo. Il tour di due anni è stata un’esperienza meravigliosa a cui ho avuto la fortuna di partecipare e mi è piaciuto moltissimo poter dare vita alla musica in un’esperienza condivisa. Da allora ho scritto canzoni per il mio prossimo album e poesie per il mio prossimo libro, un processo che mi sorprende e mi sfida sempre, ma che mi rendo conto di amare e a cui mi dedico con impegno”.

Ha anche condiviso una playlist su Spotify intitolata “ENDING”. Il suo ultimo album, “I Inside The Old Year Dying”, è stato pubblicato precedentemente.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Fauna selvatica in Italia
Articolo successivo
Educazione digitale in Colombia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.