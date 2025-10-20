Pizzette di zucca: antipasto autunnale goloso e creativo

Le pizzette di zucca rappresentano un antipasto gustoso e facile da preparare, perfetto anche come snack o per un brunch salato autunnale. Leggere e saporite, sono un’alternativa alle tradizionali pizzette fatte con sfoglia o pasta per la pizza, ideali per feste di compleanno.

Per prepararle, utilizziamo la zucca butternut, che con la sua forma e consistenza si presta perfettamente. La zucca viene tagliata a rondelle e cotta in forno per ammorbidirla. Successivamente, si condiscono le pizzette con sugo di pomodoro, mozzarella e parmigiano. Dopo un breve passaggio in forno per far fondere il condimento, il piatto è pronto per essere gustato.

Questa ricetta è versatile e permette molteplici varianti. Si possono provare abbinamenti più sapidi che contrastano con la dolcezza della zucca, come gorgonzola e funghi, o fontina e speck.

Se siete appassionati di snack a base di zucca, potete anche provare le chips di zucca o le frittelle salate di zucca, entrambe facili e veloci da realizzare, ideali per un aperitivo autunnale. Ecco quindi come preparare le pizzette di zucca.