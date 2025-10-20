18.5 C
Roma
lunedì – 20 Ottobre 2025
Cucina

Pizzette di zucca: antipasto autunnale goloso e creativo

Da stranotizie
Pizzette di zucca: antipasto autunnale goloso e creativo

Le pizzette di zucca rappresentano un antipasto gustoso e facile da preparare, perfetto anche come snack o per un brunch salato autunnale. Leggere e saporite, sono un’alternativa alle tradizionali pizzette fatte con sfoglia o pasta per la pizza, ideali per feste di compleanno.

Per prepararle, utilizziamo la zucca butternut, che con la sua forma e consistenza si presta perfettamente. La zucca viene tagliata a rondelle e cotta in forno per ammorbidirla. Successivamente, si condiscono le pizzette con sugo di pomodoro, mozzarella e parmigiano. Dopo un breve passaggio in forno per far fondere il condimento, il piatto è pronto per essere gustato.

Questa ricetta è versatile e permette molteplici varianti. Si possono provare abbinamenti più sapidi che contrastano con la dolcezza della zucca, come gorgonzola e funghi, o fontina e speck.

Se siete appassionati di snack a base di zucca, potete anche provare le chips di zucca o le frittelle salate di zucca, entrambe facili e veloci da realizzare, ideali per un aperitivo autunnale. Ecco quindi come preparare le pizzette di zucca.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Gaza sotto attacco: il ritorno delle bombe – 20 ottobre
Articolo successivo
Voli Aeroitalia: riprendono i collegamenti da Foggia a Milano e Torino
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.