Pizza Village: Musica e Gusto con gli Havana Trio!

La musica e la gastronomia si uniscono ancora una volta al Pizza Village Music Festival di Lecce, giunto alla sua undicesima edizione. La manifestazione ha preso il via con un’affluenza straordinaria nella serata inaugurale, accogliendo migliaia di visitatori in Piazza Mazzini, trasformata in un vibrante villaggio del gusto.

Il festival, che proseguirà fino all’11 agosto con ingresso gratuito dalle 19:00, celebra in particolare la pizza artigianale, frutto di una collaborazione tra i Maestri Pizzaioli Gourmet Salentini e quelli del Master Pizza & Street Food Vesuviano.

Tra i momenti salienti in programma, stasera si esibirà il DJ Barby di Radio Deejay, mentre domani sarà il turno degli Havana Trio, una band che promette un’esperienza coinvolgente con ritmi latini e melodie mediterranee. Il loro spettacolo avrà inizio alle 22:00, sempre con ingresso libero. La piazza è attesa per un’altra serata di musica e divertimento.

In seguito, il weekend vedrà alternarsi altri eventi musicali con Le Circostanze sabato e Nessuna Pretesa domenica, culminando con un DJ set di Giorgio Sanghez il giorno della chiusura. Oltre alla pizza, i partecipanti potranno gustare altre specialità locali, tra cui il pasticciotto leccese e l’amaro salentino al caffè.

Con oltre 40 maestri pizzaioli e un’offerta musicale ricca, il Pizza Village Music Festival si riconferma come uno degli eventi più attesi dell’estate italiana.