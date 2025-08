Pizza Village Music Festival 2025: Musica e Gusto a Lecce

Dal 6 all’11 agosto 2025, Piazza Mazzini a Lecce sarà il palcoscenico della 11ª edizione del Pizza Village Music Festival. Questo evento si propone di unire musicalità, cultura e gastronomia, inaugurando ogni serata alle 19:00 con ingresso gratuito.

Il festival offrirà un’esperienza unica dedicata alla pizza artigianale, con la presenza di 40 maestri pizzaioli che prepareranno le loro creazioni in diretta utilizzando 10 forni a legna. In questa edizione, ci sarà anche un forno appositamente attrezzato per i prodotti senza glutine. Tra le novità, il festival accoglierà il pasticciotto leccese, un dolce tipico, e l’Amaro Kyma, un originale liquore al caffè della tradizione salentina.

Ogni sera, dalle 22:00, la piazza si trasformerà in un palcoscenico musicale con concerti live che abbracceranno vari generi. Tra gli artisti previsti figurano Sandro Pellè, Barby DJ di Radio Deejay e il Havana Trio, accanto a talenti locali.

L’organizzatore Carmine Notaro evidenzia l’importanza dell’evento come un punto di incontro tra tradizioni culinarie e musicali, sottolineando il valore del pasticciotto come simbolo della cultura salentina. L’iniziativa è sostenuta dalle istituzioni locali e da sponsor come Molino Casillo e Deliziosa. Maggiori informazioni sulla programmazione e sull’organizzazione possono essere trovate sui siti ufficiali e dei partner del festival.