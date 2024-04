Preparate l’impasto: Unite farina, lievito e acqua in una ciotola e amalgamate bene, poi incorporate anche olio e sale e continuate a lavorare.



Una volta ottenuto un panetto liscio ed elastico trasferitelo in una ciotola leggermente unta di olio, spennellate con poco olio, chiudete con pellicola per alimenti e lasciate lievitare per almeno 10 ore o fino al raddoppio.



Quando l’impasto sarà quasi pronto iniziate a preparare gli altri ingredienti: cuocete le uova sode (circa 8 minuti), poi sgusciatele e tagliatele a fettine.



Tagliate il fior di latte a dadini.



Condite la passata con sale, olio e origano.



Riprendete l’impasto e stendetelo in una teglia leggermente unta di olio.



Condite con la salsa e cuocete per circa 5-7 minuti in forno ventilato preriscaldato a 250°C.

Sfornate, aggiungete il fior di latte e cuocete per altri 5-7 minuti.



Sfornate e condite con uova e maionese.



La pizza Rossini è pronta, non vi resta che servirla subito.