Pizza Romana e Cucina Tradizionale a Brucio Prati Roma

Brucio ha aperto una nuova sede a Roma, in via Settembrini, dopo il successo delle prime due in Piazza delle Coppelle e Testaccio. Brucio Prati porta la tradizione romana e l’innovazione gastronomica in un ambiente elegante e contemporaneo.

Il locale, che si estende su 300 mq e può ospitare 150 persone, presenta un arredamento raffinato con toni di verde velluto, dettagli dorati, pavimenti in marmo e soffitti alti, illuminati da lampadari moderni. Dispone di tre sale ristorante, un salottino privato per eventi, un ampio bar e una zona pizzeria, mentre l’esterno offre 40 posti su pedana e 20 al marciapiede.

La cucina, guidata dallo chef Antonio Romano, propone un menu della tradizione romana arricchito da piatti stagionali. I classici come carbonara e amatriciana sono affiancati da taglieri di salumi, frittura di calamari e patate con tagliata. Brucio Prati sarà aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 23.30, con un menu pranzo che si adatta alle esigenze del quartiere.

La pizzeria, diretta dal pizzaiolo Alessandro Petrolà, offre pizze classiche e specialità innovative, come la pizza con pollo e peperoni. La lievitazione e la maturazione della pasta avvengono in 48 ore per ottenere una pizza leggera e croccante. Brucio Prati introduce anche la pizza al taglio, disponibile dalle 9 alle 18, adatta per colazioni e pranzi veloci, con l’offerta di pizze classiche e fritti.

In pasticceria, la pastry chef Sabrina Sforza presenta dolci creativi, tra cui una rivisitazione del tiramisù e proposte vegane. Per l’aperitivo, il barman Gabriele Lombardo offre drink originali e una selezione di stuzzichini, disponibili dalle 17 alle 20.