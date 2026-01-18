Pizza romana a Milano

Il pizzaiolo Luca Pezzetta, classe ’89, già titolare di tre insegne a Fiumicino, ha aperto un nuovo locale a Milano chiamato “Futura”. Qui, propone pizze tonde romane con ingredienti selezionati e abbinamenti classici e innovativi. Tra i motivi del successo della pizza romana c’è il suo apporto calorico contenuto e la sua adattabilità alle innovazioni.

La proposta di “Futura” include pizze tonde romane con ingredienti iper-selezionati e abbinamenti sia classici che innovativi, come la “Marinara del Futuro”, nonché antipasti come supplì e sfogliati salati a lievitazione naturale. Per ottenere un risultato ottimale, Pezzetta consiglia di rispettare i tempi di lievitazione dell’impasto e di utilizzare ingredienti freschi.

La ricetta per la pizza romana di Pezzetta prevede l’utilizzo di farina tipo 1, acqua, pasta madre, sale, olio evo, lievito di birra e malto. Il pre-impasto deve riposare per 12 ore, poi si aggiungono gli altri ingredienti e si lascia maturare per altre 12 ore. Infine, si dividono le palline di impasto e si lasciano lievitare fino al raddoppio, poi si stendono con un mattarello e si condono con il pomodoro e altri ingredienti a scelta.

Per la farcitura, Pezzetta suggerisce di utilizzare ingredienti freschi e di fare attenzione alla temperatura dell’impasto, soprattutto se si utilizzano ingredienti come prosciutto, tartare o pesce crudo. In questo caso, è consigliabile attendere che l’impasto si raffreddi prima di condire e servire.