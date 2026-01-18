10.7 C
Roma
domenica – 18 Gennaio 2026
Cucina

Pizza romana a Milano

Da stranotizie
Pizza romana a Milano

Il pizzaiolo Luca Pezzetta, classe ’89, già titolare di tre insegne a Fiumicino, ha aperto un nuovo locale a Milano chiamato “Futura”. Qui, propone pizze tonde romane con ingredienti selezionati e abbinamenti classici e innovativi. Tra i motivi del successo della pizza romana c’è il suo apporto calorico contenuto e la sua adattabilità alle innovazioni.

La proposta di “Futura” include pizze tonde romane con ingredienti iper-selezionati e abbinamenti sia classici che innovativi, come la “Marinara del Futuro”, nonché antipasti come supplì e sfogliati salati a lievitazione naturale. Per ottenere un risultato ottimale, Pezzetta consiglia di rispettare i tempi di lievitazione dell’impasto e di utilizzare ingredienti freschi.

La ricetta per la pizza romana di Pezzetta prevede l’utilizzo di farina tipo 1, acqua, pasta madre, sale, olio evo, lievito di birra e malto. Il pre-impasto deve riposare per 12 ore, poi si aggiungono gli altri ingredienti e si lascia maturare per altre 12 ore. Infine, si dividono le palline di impasto e si lasciano lievitare fino al raddoppio, poi si stendono con un mattarello e si condono con il pomodoro e altri ingredienti a scelta.

Per la farcitura, Pezzetta suggerisce di utilizzare ingredienti freschi e di fare attenzione alla temperatura dell’impasto, soprattutto se si utilizzano ingredienti come prosciutto, tartare o pesce crudo. In questo caso, è consigliabile attendere che l’impasto si raffreddi prima di condire e servire.

Articolo precedente
Iran: fermiamo il massacro
Articolo successivo
Mete italiane imperdibili
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.